Sergen Yalçın'dan beraberlik sonrası eleştiri: Performans beklentinin altındaydı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyun ve skorun istedikleri gibi olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bugün hem bireysel hem de takım performansı beklentinin altındaydı. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik kazanabilirdik ama olmadı" dedi.

Ligin sonuna 3 maç kaldığını ve puan durumundaki yerlerini korumak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Hedefsiz kaldığınız zaman oyuncuları maç için ikna etmek zor oluyor. Bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası. Umarım Konyaspor maçından sonra final biletini alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Maçta ilk kez forma giyen kaleci Devis Vasquez ve gelecek sezon planlaması hakkındaki soruya ise Yalçın, şu aşamada önümüzdeki sezonla ilgili bir karar vermediklerini belirterek, "Takım olarak tamamen kupaya odaklandık. Kupa maçından sonra bu konuyla ilgili daha net konuşabiliriz" yanıtını verdi.