Sergen Yalçın'dan beraberlik sonrası eleştiri: Performans beklentinin altındaydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada takımın sergilediği oyundan memnun olmadığını belirterek, "Bugün hem bireysel hem de takım performansı beklentinin altındaydı" dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Sergen Yalçın'dan beraberlik sonrası eleştiri: Performans beklentinin altındaydı
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyun ve skorun istedikleri gibi olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bugün hem bireysel hem de takım performansı beklentinin altındaydı. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik kazanabilirdik ama olmadı" dedi.

Ligin sonuna 3 maç kaldığını ve puan durumundaki yerlerini korumak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Hedefsiz kaldığınız zaman oyuncuları maç için ikna etmek zor oluyor. Bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası. Umarım Konyaspor maçından sonra final biletini alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Maçta ilk kez forma giyen kaleci Devis Vasquez ve gelecek sezon planlaması hakkındaki soruya ise Yalçın, şu aşamada önümüzdeki sezonla ilgili bir karar vermediklerini belirterek, "Takım olarak tamamen kupaya odaklandık. Kupa maçından sonra bu konuyla ilgili daha net konuşabiliriz" yanıtını verdi.

Taraftarı bıçaklayan saldırgan yakalandı: Yaralının tedavisi sürüyorTaraftarı bıçaklayan saldırgan yakalandı: Yaralının tedavisi sürüyorSpor
Günün Manşetleri
Tedesco dönemi sona erdi
BM: "Hürmüz boğazını açın"
Türkiye'den, Lübnan'a 730 tonluk insani yardım
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul kuraları tamamlandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
''Dünya yapay zekanın öncülüğünde keskin bir dönüşümde''
Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'da sergilenecek
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı görevden alındı İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı görevden alındı
Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?
BİM'de bahar temizliği kampanyası! BİM'de bahar temizliği kampanyası!
Yarın saatlerce elektrik olmayacak: 28 Nisan elektrik kesintileri Yarın saatlerce elektrik olmayacak: 28 Nisan elektrik kesintileri
Adana ve çevresi için alarm! Adana ve çevresi için alarm!