Sergen Yalçın’dan dikkat çeken açıklama: “Son iki maçta yaşamadığımız kalmadı”

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahadaki oyunu analiz ederken tribünlerden gelen istifa sesleri hakkında konuştu.

''İLK YARI OYUNDAN UZAKTIK, OYUNCULARI UYANDIRMAK ZORUNDA KALDIK''

Karşılaşmanın ilk devresindeki futbolu eleştiren ve takımın maça odaklanamadığını belirten Sergen Yalçın, devre arasında oyuna müdahale ettiklerini aktardı. İkinci yarıda toparlandıklarını ifade eden Yalçın, "İlk yarı çok kötü bir maç oynadık. Mental durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. Üç tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele etti. 2-2'lik bir skor. Ama bence güzel maç oldu diyebilirim" diye konuştu.

''İSTİFA CÜMLELERİNİ DUYUNCA KULÜBEDE UTANDIM''

Kupa hedeflerinden sapmalarının ardından oyuncuların ve teknik heyetin taraftar baskısı altında zorlu bir süreç geçirdiğini belirten tecrübeli teknik adam, istifa protestolarının kendi karakter yapısına uygun olmadığını vurguladı. Yalçın, "Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. İstifa cümlelerini duyunca, gerçekten kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim" ifadelerini kullandı.

Konyaspor maçı sonrası kulüpte oluşan ortamı sağlıklı bulmadığına dikkat çeken Yalçın, sezon başında ciddi hedefler konulmadığını ve uzun vadeli bir planlama yapıldığını hatırlattı. Büyük camialarda sonuçların ağır olduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Beklenmedik bir durum son bölümde. Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştığım süre boyunca. Ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor."