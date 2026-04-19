Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu: Doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu konuştu. İkinci yarıdaki performansa ve ikili mücadelelerdeki eksikliğe dikkat çeken Yalçın, hafta içi oynanacak kritik kupa maçına odaklanacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Samsunspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"OYUNCULARIMIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki gollere ve takımın psikolojisine değinen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Neticesinde beklenmedik bir skorla mağlubiyette buradan ayrıldığımız için üzgünüz. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklediğimiz çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresiftiler. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptılar. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım"

"SAMSUN DEPLASMANI KOLAY BİR DEPLASMAN DEĞİL"

Sahadaki temaslı oyunda zayıf kaldıklarını belirten ve hafta içi oynanacak kupa maçının önemini vurgulayan Yalçın, takımın durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. İkili mücadelelerde temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Üzgünüz kaybettiğimiz için ama içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neler düzeltmemiz lazım üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı. Ama hataları bundan sonra telafi edeceğiz"

