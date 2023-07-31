Sergio Ramos İstanbul'da mı? Dünya basını İspanyol oyuncuyu konuşuyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmuş, ismini Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak olmasıyla iddialı bir kadro kurmak için transfer sezonuna hızlı başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 30 yaşındaki Fildişili oyuncu Wilfried Zaha ve 30 yaşındaki Arjantinli Mauro Icardi'yi kadrosunu kadar transferde bombayı patlatmıştı.

TARAFTARLAR NE İSTİYOR?

Galatasaray taraftarları sosyal medyadan, birçok kez isteklerini Galatasaray yönetimine duyurmuş, Galatasaray yönetimi, taraftarın isteklerine sessiz kalmayarak, taraftarlar ile birlikte hareket etmişti.

Galatasaray taraftarları, yönetime güveniyor: Yönetimin Şampiyonlar Ligi hedeflerine inanarak, Mauro Icardi isteklerinde ısrarcı olmuş, yönetimde taraftarları ile birlikte Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirmişti.

Sarı-kırmızılı taraftar, Şampiyonlar Ligi'nde hata istemiyor. Galatasaray taraftarının sosyal medyalarda şuan gündem konusu, Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurmasına rağmen yaşı gereği ve sakatlık problemleri sebebiyle 37 yaşındaki Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yerine yerli bir kaleci alınması ve transfer olması dedikoduları ile gündeme gelmiş 24 yaşındaki Danimarkalı Victor Nelson gitme ihtimallerine karşı yerine birinin alınması.

SERGİO RAMOS GALATASARAY'A MI GELİYOR?

37 yaşındaki İspanyol oyuncu, La Liga kulüplerinden Real Madrid'de başarılı performans göstermiş, 2021 yılında, Şampiyonlar Ligi için iddialı kuran, Fransız ekibi PSG'ye 10 milyon euro karşılığında gitmişti.

Başarılı stoper Sergio Ramos, PSG forması ile Ligue 1'de 2 sezonda toplam 45 kez formayı giymiş, 3.505 dakika sahada kalarak performansını göstermişti.

Ligue 1 ekiplerinden PSG'de 2 sezon başarılı performans gösteren Sergio Ramos, kontratının bitmesi ile bonservisini eline aldı. Sergio Ramos'un şuan kulüpsüz olması, büyük takımlar için büyük avantaj, Sarı-kırmızılı kulüpte bunu avantaj olarak görüyor ve dünya basınına göre Sergio Ramos, İstanbul için bilet bakıyor.