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Serie A'nın 25. haftasında Torino-Juventus maç sonucu: 0-1

Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Torino ile karşı karşıya gelen Juventus, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Torino derbisinde Juve'ye galibiyeti getiren gol Alex Sandro'dan geldi.

Serie A'nın 25. haftasında Torino-Juventus maç sonucu: 0-1

Serie A'nın 25. haftasında Torino ile deplasmanda karşılaşan Juventus, 3 puanı ilk yarıda bulduğu tek golle aldı: 0-1.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Federico Bernardeschi'nin müthiş asistinde topu boş kaleye yuvarlayan Alex Sandro takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkaran Juventus, puanını 65'e yükselterek maç fazlasıyla Napoli'yi geride bırakıp liderliğe yükseldi.

Derbiden boynu bükük ayrılan Torino ise 36 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

Etiketler; #torino #juventus #serie a #Torino derbisi #Alex Sandro #Federico Bernardeschi
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