Serie A'nın 25. haftasında Torino ile deplasmanda karşılaşan Juventus, 3 puanı ilk yarıda bulduğu tek golle aldı: 0-1.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Federico Bernardeschi'nin müthiş asistinde topu boş kaleye yuvarlayan Alex Sandro takımına galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkaran Juventus, puanını 65'e yükselterek maç fazlasıyla Napoli'yi geride bırakıp liderliğe yükseldi.
Derbiden boynu bükük ayrılan Torino ise 36 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.
Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Torino ile karşı karşıya gelen Juventus, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Torino derbisinde Juve'ye galibiyeti getiren gol Alex Sandro'dan geldi.
Serie A'nın 25. haftasında Torino ile deplasmanda karşılaşan Juventus, 3 puanı ilk yarıda bulduğu tek golle aldı: 0-1.