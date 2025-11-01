Serie A'da zirve alev aldı! Lider Napoli, Como'yu ağırlıyor! İşte yayın bilgileri

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı, Napoli'nin evi Stadio Diego Armando Maradona'da yaşanıyor. Ligde 9 maçta topladığı 21 puanla zirvede yer alan Napoli, bu sezonun flaş takımı Como'yu ağırlıyor. Ev sahibi ekip, sahasında kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor.

Ancak konuk Como, son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyerek (2G, 3B) müthiş bir form yakaladı ve bu süreçte Juventus'u devirmeyi başardı. 16 puanla 5. sırada yer alan Como, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde sürpriz arayacak.

NAPOLI - COMO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, bugün saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşmayı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi L. Zufferli, VAR hakemi ise M. Di Bello olarak açıklandı.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ!

Teknik direktörler Antonio Conte ve Cesc Fabregas, bu kritik mücadeleye şu kadrolarla çıkmayı tercih etti:

Napoli (4-3-3): V. Savic, G. Di Lorenzo, A. Rrahmani, A. Buongiorno, L. Spinazzola, F. Anguissa, B. Gilmour, S. McTominay, M. Politano, R. Höjlund, D. Neres.

Como (4-2-3-1): J. Butez, I. Smolcic, J. Ramon, M. Kempf, A. Valle, M. Caqueret, M. Perrone, J. Addai, Nico Paz, A. Diao, A. Morata.