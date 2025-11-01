Serie A'da zirve alev aldı! Lider Napoli, Como'yu ağırlıyor! İşte yayın bilgileri

İtalya Serie A'nın 10. haftası, zirveyi yakından ilgilendiren müthiş bir maça sahne oluyor! Lig lideri Napoli, efsanevi Stadio Diego Armando Maradona'da, son 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve 5. sırada yer alan sezonun sürpriz ekibi Como'yu konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Serie A'da zirve alev aldı! Lider Napoli, Como'yu ağırlıyor! İşte yayın bilgileri
Yayınlanma:

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı, Napoli'nin evi Stadio Diego Armando Maradona'da yaşanıyor. Ligde 9 maçta topladığı 21 puanla zirvede yer alan Napoli, bu sezonun flaş takımı Como'yu ağırlıyor. Ev sahibi ekip, sahasında kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor.

Ancak konuk Como, son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyerek (2G, 3B) müthiş bir form yakaladı ve bu süreçte Juventus'u devirmeyi başardı. 16 puanla 5. sırada yer alan Como, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde sürpriz arayacak.

NAPOLI - COMO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, bugün saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşmayı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi L. Zufferli, VAR hakemi ise M. Di Bello olarak açıklandı.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ!

Teknik direktörler Antonio Conte ve Cesc Fabregas, bu kritik mücadeleye şu kadrolarla çıkmayı tercih etti:

Napoli (4-3-3): V. Savic, G. Di Lorenzo, A. Rrahmani, A. Buongiorno, L. Spinazzola, F. Anguissa, B. Gilmour, S. McTominay, M. Politano, R. Höjlund, D. Neres.

Como (4-2-3-1): J. Butez, I. Smolcic, J. Ramon, M. Kempf, A. Valle, M. Caqueret, M. Perrone, J. Addai, Nico Paz, A. Diao, A. Morata.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!Yurt
Kahramanmaraş'taki kayıp gençten kahreden haber: 80 metrelik uçurumda bulundu!Kahramanmaraş'taki kayıp gençten kahreden haber: 80 metrelik uçurumda bulundu!Yurt
Napoli serie a
Günün Manşetleri
İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor!
"Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"
Bakan Kurum: "Aldırmadık, milletin olanı millete armağan ettik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT World Forum 2025'te konuştu
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sıra futbolcularda
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Çok Okunanlar
Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma
Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu
100 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?