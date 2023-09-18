Serie A'nın gelmiş gecmiş en pahalı transferleri
İtalya Serie A'da gelmiş geçmiş transferde ödenen en pahalı bonservis bedelleri herkes tarafından merak ediliyor.İşte listede ilk 5'te bakın kimler var...
Matthijs de Ligt 19-20 sezonunda Ajax'ta yıldız gibi parlayarak kendini Serie A devlerinden Juventus'ta buldu.Genç stoper için siyah-beyazlılar 85.5 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.
Gonzalo Higuain 16-17 sezonunda İngilrere Premier Lig ekibi olan Chelsea'dan Juventus'a tam olarak 90 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmuştu.Bu transfer İtalya'da büyük yankı uyandırmıştı.
Fransız orta saha Paul Pogba 16-17 sezonunda Manchester United'dan 105 milyon euroluk rekor bir bedelle Juventus'a transfer olmuştu.B utransfer listede kendine 3.sırada yer buldu.
Belçikalı golcü Romelu Lukaku 21-22 sezonunda Chelsea'den Juventus'a 113 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Bu transferde listede Ronaldo'dan sonra en çok ses getiren transfer oldu.