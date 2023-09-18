Serie A'nın gelmiş gecmiş en pahalı transferleri

İtalya Serie A'da gelmiş geçmiş transferde ödenen en pahalı bonservis bedelleri herkes tarafından merak ediliyor.İşte listede ilk 5'te bakın kimler var...

# İtalya Serie A
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:
Serie A'nın gelmiş gecmiş en pahalı transferleri - Resim: 1

Matthijs de Ligt 19-20 sezonunda Ajax'ta yıldız gibi parlayarak kendini Serie A devlerinden Juventus'ta buldu.Genç stoper için siyah-beyazlılar 85.5 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.

1 5
Serie A'nın gelmiş gecmiş en pahalı transferleri - Resim: 2

Gonzalo Higuain 16-17 sezonunda İngilrere Premier Lig ekibi olan Chelsea'dan Juventus'a tam olarak 90 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmuştu.Bu transfer İtalya'da büyük yankı uyandırmıştı.

2 5
Serie A'nın gelmiş gecmiş en pahalı transferleri - Resim: 3

Fransız orta saha Paul Pogba 16-17 sezonunda Manchester United'dan 105 milyon euroluk rekor bir bedelle Juventus'a transfer olmuştu.B utransfer listede kendine 3.sırada yer buldu.

3 5
Serie A'nın gelmiş gecmiş en pahalı transferleri - Resim: 4

Belçikalı golcü Romelu Lukaku 21-22 sezonunda Chelsea'den Juventus'a 113 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Bu transferde listede Ronaldo'dan sonra en çok ses getiren transfer oldu.

4 5