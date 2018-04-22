Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Ödemişspor'u 5-0 mağlup eden Serik Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off mücadelesinde Ödemişspor'u 5-0 yenen Serik Belediyespor, TFF 3. Lig'e çıktı.



BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Ödemişspor ile Serik Belediyespor, Muğla'da Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Serik Belediyespor, 15. dakikada Mırlan Murzaev, 20 ve 60. dakikada Toma Tabatadze, 21. dakikada Güven Güneri, 31. dakikada Semih Vatanseven'in attığı gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.



Bu sonuçla Serik Belediyespor TFF 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Ödemişspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.



Karşılaşmanın ardından Serik Belediyesporlu teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.



