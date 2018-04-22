Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Batı Guta terörden temizleniyor
Batı Guta terörden temizleniyor
YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar
YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı

Serik Belediyespor TFF 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Ödemişspor'u 5-0 mağlup eden Serik Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Serik Belediyespor TFF 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off mücadelesinde Ödemişspor'u 5-0 yenen Serik Belediyespor, TFF 3. Lig'e çıktı.

BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Ödemişspor ile Serik Belediyespor, Muğla'da Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Serik Belediyespor, 15. dakikada Mırlan Murzaev, 20 ve 60. dakikada Toma Tabatadze, 21. dakikada Güven Güneri, 31. dakikada Semih Vatanseven'in attığı gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.

Bu sonuçla Serik Belediyespor TFF 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Ödemişspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Serik Belediyesporlu teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #serik belediyespor #TFF #spor toto #futbol #ödemişspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.