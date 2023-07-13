Sertaç Şanlı Fenerbahçe Beko'da! Milli basketbolcunun transferi açıklandı

Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Barcelona'dan ayrılan pivot Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Sertaç Şanlı'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sertaç Şanlı, Barcelona'da oynadığı 2 sezonda 1 İspanya Ligi ve 1 Kral Kupası zaferi yaşadı.