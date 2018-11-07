UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, 4. maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımını ağırlayacak.

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.



Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Millot düdük çalacak.



Gruptaki ilk maçında evinde Rus ekibi Krasnodar'a 1-0, ikinci maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'e deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, son olarak deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.



Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçip, ikinci maçında Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.



Grupta henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekip, yarınki müsabakayı da kaybetmesi halinde, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybedecek.



Akhisarspor'da stoperler Mustafa Yumlu ve Dany'nin yanı sıra Serginho ve Adrien Regattin'in sakatlıkları bulunuyor.



Grupta diğer maçta Krasnodar ile Standard Liege, Rusya'da karşılaşacak.



Türkiye ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma



Yarınki Akhisarspor-Sevilla karşılaşması, Türkiye ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma olacak.



İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 90 maçın 18'ini Türk, 54'ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 180 golle karşılık verdi.



Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 8 maça çıkan Sevilla, sahadan 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan İspanya temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.



Sevilla, Türk takımlarıyla oynadığı tüm müsabakalarda gol atmayı başardı.