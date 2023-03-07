Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Sevilla, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla G Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sevilla, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan İspanya ekibi, rakibini kendi sahasındaki ilk maçta 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sevilla, ikinci maçtaki 2-0'lık yenilgiye rağmen adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazanmıştı.

Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Fenerbahçe ise Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla B Grubu'nu 1. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.

Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.