Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos

Ligde ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk isteyen Fenerbahçe kollarını sıvamış durumda. Sarı-lacivertlilerin şu an öncelikli olarak gördüğü mevki kaleci ve orta sahaydı. Ama her geçen gün Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos
Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos
Editör: Nihat Çarboğa

Sarı-lacivertlileri UEFA Konferans Ligi Kupası'nı istemesinden dolayı Avrupa kupalarında tecrübeli isim istiyor. Kanarya istediği oyuncuyu İspanya'da buldu.

LUCAS OCAMPOS

Fenerbahçe, Sevilla'dan Lucas Ocampos'u istiyor. Yıldız oyuncunun kariyerinde İspanyol kulübü ile birlikte 2 tane UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos - Resim : 1

Ocampos'ı listesini ekleyen sarı-lacivertliler yakında oyuncuya teklif yapması bekleniyor. Kanarya, yıldız futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılıda biteceğinden dolayı transferi daha az maliyete bitirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat mevkinde oynayan oyuncuyu almak istemesinin nedeni büyük tecrübeli olması.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan Ocampos, bu müsabakalarda 5 gol 2 asist yaptı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarihLivakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarihSpor
# fenerbahçe
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
İstanbul'da binada çıkan yangın kaos yarattı: Yangından kurtulmak isterken korkuluklardan düştü
İstanbul'da binada çıkan yangın kaos yarattı: Yangından kurtulmak isterken korkuluklardan düştü
Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor
Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor
Öne Çıkanlar Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! İşte Olay Anı! - Ulusal Kanal Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! İşte Olay Anı! - Ulusal Kanal Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları