Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos

Sarı-lacivertlileri UEFA Konferans Ligi Kupası'nı istemesinden dolayı Avrupa kupalarında tecrübeli isim istiyor. Kanarya istediği oyuncuyu İspanya'da buldu.

LUCAS OCAMPOS

Fenerbahçe, Sevilla'dan Lucas Ocampos'u istiyor. Yıldız oyuncunun kariyerinde İspanyol kulübü ile birlikte 2 tane UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Ocampos'ı listesini ekleyen sarı-lacivertliler yakında oyuncuya teklif yapması bekleniyor. Kanarya, yıldız futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılıda biteceğinden dolayı transferi daha az maliyete bitirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat mevkinde oynayan oyuncuyu almak istemesinin nedeni büyük tecrübeli olması.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan Ocampos, bu müsabakalarda 5 gol 2 asist yaptı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.