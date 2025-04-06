Sezonun 3. etabında zafer Max Verstappen'in: Red Bull geri döndü!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Japonya Grand Prix’si nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başlayarak 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Japonya’nın Suzuka kentinde bulunan 5,8 kilometrelik ikonik pistte düzenlenen yarış 53 tur üzerinden koşuldu. Verstappen, yarışın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek sezonun ilk zaferine imza attı.

MCLAREN’İN SERİSİ SONLANDI

Yarışta McLaren pilotları yine ön sıralarda yer aldı. Sezonun ilk iki yarışını kazanan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı. Takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise 2.129 saniyelik farkla üçüncü oldu. Böylece McLaren, bu sezon ilk kez podyumun zirvesini Verstappen’e kaptırdı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM

Yarış sonrası puan durumunda liderlik el değiştirdi. Norris, toplam 62 puanla zirvedeki yerini korurken Verstappen, bu galibiyetle puanını 61’e yükselterek çok yaklaştı. Oscar Piastri ise 49 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Pilotlar klasmanında ilk 5:

Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

Max Verstappen (Hollanda): 61

Oscar Piastri (Avustralya): 49

George Russell (Büyük Britanya): 45

Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30

Takımlar klasmanında ilk 5:

McLaren: 111 puan

Mercedes: 75

Red Bull: 61

Ferrari: 35

Williams: 19

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.