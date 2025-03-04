Shai Gilgeous-Alexander’dan 51 sayılık şov! Thunder, Rockets’ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan 7 maçta Oklahoma City Thunder, Houston Rockets’ı 137-128 yenerek Batı Konferansı’ndaki liderliğini sürdürdü. Maçın yıldızı ise Shai Gilgeous-Alexander (SGA) oldu.

51 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle oynayan yıldız oyuncu, bu sezon dördüncü kez 50 ve üzeri sayıya ulaştı. Thunder'da Jalen Williams 24 ve Cason Wallace 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 24. mağlubiyetini alan Rockets'ta Cam Whitmore 27, Reed Sheppard 25 sayı üretti. Houston ekibi, Alperen Şengün, Amen Thompson, Dillon Brooks, Fred VanVleet ve Tari Eason gibi önemli isimlerinden yoksun olarak mücadele etti.

Milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Portland Trail Blazers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 119-102 mağlup etti.

Maçta 7 dakika süre alan Bona, 6 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokluk performans sergiledi. Blazers’ta Anfernee Simons 34, Shaedon Sharpe 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi 76ers’ta ise Andre Drummond 25, Justin Edwards 16 sayı kaydetti.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:

Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers: 102-119

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 101-119

Miami Heat - Washington Wizards: 106-90

Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks: 130-132

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets: 137-128

Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 98-122

Utah Jazz - Detroit Pistons: 106-134