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Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı.

Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yevhen Konoplyanka #transfer #shakhtar donetsk #Schalke 04
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