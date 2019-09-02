Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı.

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.



Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı.



Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.