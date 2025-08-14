Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk, Panathinaikos’u ağırlıyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra beIN CONNECT platformu üzerinden de mobil cihazlar ve bilgisayarlardan izlemek mümkün olacak.

CANLI SKOR VE ANLIK TAKİP

Maçı televizyondan izleyemeyen futbolseverler, canlı skor ve anlık istatistikler için Sofascore ve ESPN gibi platformlardan karşılaşmayı takip edebilecek.

Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!Yurt
Kerem Aktürkoğlu transferinde şok geri adım! Teklif iptal edildiKerem Aktürkoğlu transferinde şok geri adım! Teklif iptal edildiSpor
Süper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalarSüper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalarSpor
shakhtar donetsk panathinaikos canlı maç izle
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu