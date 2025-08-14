Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra beIN CONNECT platformu üzerinden de mobil cihazlar ve bilgisayarlardan izlemek mümkün olacak.

CANLI SKOR VE ANLIK TAKİP

Maçı televizyondan izleyemeyen futbolseverler, canlı skor ve anlık istatistikler için Sofascore ve ESPN gibi platformlardan karşılaşmayı takip edebilecek.