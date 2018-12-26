Kayserispor Başkanı Bedir, "Sezonun ikinci yarısıyla bana göre sezon yeni başlıyor. Şu ana kadar ne alınmış ne kazanılmış ne de kaybedilmiş bir şey var." dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarıda yeniden başlamış gibi olacağını, Anadolu takımları ile İstanbul takımları arasındaki kalite farkının giderek azaldığını bildirdi.



Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını AA muhabirine değerlendiren Bedir, inişli çıkışlı, stresli, keyifli, her türlü duygunun yaşandığı bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını söyledi.



Deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla sezonun ilk yarısını tamamladıklarını belirten Bedir, şunları kaydetti:



"Bu maçla beraber 19 puan yaptık. Bir ara sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu nedeniyle ciddi bir şekilde sendelemiştik ama biz bu takıma olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Trabzonspor maçından sonra bile 'ben bu takıma inanıyorum, sakatlar döndükten, eksiklerimizi tamamladıktan sonra çıkışa geçeriz' demiştim. Şu anda istediğimiz, arzuladığımız yerde değiliz ama kötü günleri gördükten sonra bulunduğumuz yerin de fena olmadığını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki bir aylık kamp dönemini iyi bir şekilde geçirip, Antalya maçıyla tekrar çıkışa geçeriz."



"Rekabetin olmadığı yerde başarı beklemek zor"



Sezona iyi başlamalarına rağmen yaşanan sakatlıkların takımın ritmini bozduğunu aktaran Erol Bedir, "Takımımızın kötü sonuçlar almasının altında yatan bir numaralı sebep, çok fazla sakatlık yaşamamız ve cezalı oyuncuların sayısının fazlalığıdır. Uzun süre gerçek kadromuzla sahaya çıkamadık." ifadelerini kullandı.



Çoğu karşılaşmada, maç kadrosunu altyapıdan alınan oyuncularla tamamlayarak sahaya çıktıklarını dile getiren Bedir, şöyle devam etti:



"İlk 4-5 maçın ardından sonraki karşılaşmalarda 11-12 kişiyi bulup sahaya o şekilde çıkmaya başladık. Rekabet ortamı tamamen ortadan kaybolmuştu. Oynayacak futbolcu da doğru dürüst antrenman yapamıyordu. Çünkü sakatlanma riskleri vardı. Rekabetin olmadığı yerde başarı beklemek zor olur. Yaşanan moral bozukluğu kötü sonuçları getirdi. Daha sonra Ertuğrul hoca ile yolları ayırmaya karar verdik ve gayet medeni bir şekilde ayrıldık. Daha evvel dostluğumuz olan, Kayseri'de görev yapmış Hikmet Karaman ile el sıkıştık. Hikmet hoca takımın başına geldikten sonra da şu ana kadar 5 resmi müsabaka yaptık ve 4 galibiyet, 1 beraberlik aldık. İyi bir performans. Bu performanstan memnunuz. Şu anda daha hiçbir şeyi halletmiş sayılmayız. Bana göre yenildiğimiz zaman kıyamet kopmamıştı şu anda da tüm tehlikeler gitmiş değil. Biz bilinçli, ayakları yere basan bir şekilde ligin ikinci yarısına hazırlanacağız."



"Birbirine yakın takımlar oluşmaya başladı"



Erol Bedir, bu sene diğer sezonlardan farklı bir ilk yarı yaşandığına, üst sıralardaki takımlar ile alt sıralardaki takımlar arasındaki puan farkının birbirine çok yakın olduğuna işaret etti.



Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların bu tablonun ortaya çıkmasında en önemli etken olduğunu vurgulayan Bedir, "Takımların ekonomilerinin aşağıya düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Artık büyük bütçeli takımlar da, büyük paralar harcayıp, büyük yıldızlar alamıyorlar. Anadolu takımlarıyla İstanbul takımları arasındaki futbolcu kalite farkı gittikçe daraldı ve birbirine yakın takımlar oluşmaya başladı. Hele de Anadolu takımlarının daha da kenetlenip, yardımlaşarak, takım gibi oynaması durumunda daha iyi sonuçlar aldığını görüyoruz." diye konuştu.



Bu yıl VAR sisteminin ilk defa uygulandığını ve bu uygulamanın daha adil bir mücadele ortamı sağladığını ifade eden Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"VAR olduğu için hakemlerimizin bir kısmı VAR'a güvenerek pozisyonları çok fazla süzmemeye başladı. Bir kısmı da 'VAR'da yanlışım ortaya çıkmasın' diye biraz daha dikkatli maç yönetmeye başladılar. Ligde oluşan bu tabloda bu da etkili oldu. kendimizden örnek verecek olursak Kasımpaşa maçında aleyhimize verilen 3 yanlış karar, VAR sayesinde düzeltildi. VAR olmasaydı biz o maçtan 3 puan alamayacaktık. Yani bu sistem ile adalet biraz daha dağıtılmaya başladı. İstanbul takımlarının bu sıkıntılı durumlarını gören Anadolu takımları daha iştahlı hale geldiler, 'neden olmasın' demeye başladılar, 'yukarıları neden biz işgal etmeyelim' demeye başladılar. Bu sebeple de ligin tepesindeki ve aşağıdakinin arasında puan skalası oldukça daraldı. Sezonun ikinci yarısıyla bana göre sezon yeni başlıyor. Şu ana kadar ne alınmış ne kazanılmış ne de kaybedilmiş bir şey var. Tamamen sıfırdan yeni bir lig başlayacak. Biz de onun hazırlığını yapacağız inşallah."