Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Alibeyköyspor'u 2-0 yenen Şile Yıldızspor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Şile Yıldızspor, Alibeyköyspor'u 2-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.



BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Şile Yıldızspor ile Alibeyköyspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Şile Yıldızspor, Birol Öztürk'ün 12 ve 40. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.



Bu sonuçla Şile Yıldızspor, 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Alibeyköyspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.



Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Şile Yıldızspor'un teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.