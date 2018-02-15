Kırmızı-mavili kulüp, 18 Şubat Pazar günü sahalarında yapacakları Gümüşhanespor maçının gişe hasılatını Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine bağışlayacak

Silivrispor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahalarında yapacakları Gümüşhanespor maçının gişe hasılatını Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine bağışlayacak.



Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Silivri Stadı'nda oynanacak Silivrispor-Gümüşhanespor karşılaşmasının gişe hasılatı, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak." denildi.



Silivrispor Kulübü Başkanı Akgün Duru'nun açıklamasında ise "Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ilçede yaşıyor, birlikte çay içiyor, birlikte yemek yiyoruz. Gelin bir olalım, birlik olalım. El ele, kol kola, omuz omuza bu maçı kardeşçe birlikte izleyelim. Güzel olanı birlikte alkışlayalım ve o stattan sonuç ne olursa olsun kardeşçe ayrılalım. Tüm ülkeye örnek olalım. Gün, birlik beraberlik günüdür. Özellikle ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan bu kirli oyunların olduğu şu dönemde herkese Silivri'den bir selam çakalım." ifadeleri kullanıldı.