Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Silivrispor Kulübünden anlamlı davranış

Kırmızı-mavili kulüp, 18 Şubat Pazar günü sahalarında yapacakları Gümüşhanespor maçının gişe hasılatını Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine bağışlayacak

Silivrispor Kulübünden anlamlı davranış

 Silivrispor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahalarında yapacakları Gümüşhanespor maçının gişe hasılatını Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine bağışlayacak.

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Silivri Stadı'nda oynanacak Silivrispor-Gümüşhanespor karşılaşmasının gişe hasılatı, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak." denildi.

Silivrispor Kulübü Başkanı Akgün Duru'nun açıklamasında ise "Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ilçede yaşıyor, birlikte çay içiyor, birlikte yemek yiyoruz. Gelin bir olalım, birlik olalım. El ele, kol kola, omuz omuza bu maçı kardeşçe birlikte izleyelim. Güzel olanı birlikte alkışlayalım ve o stattan sonuç ne olursa olsun kardeşçe ayrılalım. Tüm ülkeye örnek olalım. Gün, birlik beraberlik günüdür. Özellikle ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan bu kirli oyunların olduğu şu dönemde herkese Silivri'den bir selam çakalım." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 2. Lig #Silivrispor #Gümüşhanespor #futbol #Beyaz Grup #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.