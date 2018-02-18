Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez: "Bu ligde her maçın ayrı bir hikayesi oluyor"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligdeki şampiyonluk mücadelesine ilişkin "Sıralamaya bakınca lig yeni başlıyor." dedi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında iyi olduklarını ve 4-2'lik önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Ligde üst üste iki maçı kendi sahalarında oynayacaklarına değinen Üzülmez, "Balıkesirspor Baltok ve Elazığspor maçları zor. Bu lig zor ve çok farklı bir lig. Bu ligde her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Bu köprünün altından çok daha sular geçeceğini biliyoruz. Sıralamaya bakınca lig yeni başlıyor. Ligde bu görüntü var." diye konuştu.

Rakiplerin Çaykur Rizespor'a karşı çok farklı hazırlandıklarını ifade eden Üzülmez, "Son iç saha maçında Altınordu nasıl bize sıkıntılar yaşattıysa Balıkesir ekibi aynı düşünce içerisinde olacaktır. Biz de en az rakiplerimiz kadar mücadele edersek kalite farkımızla istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Kalite farkımızı ön plana çıkarmamız için maçlarda daha fazla istememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İç saha maçlarında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Üzülmez, "Son haftalarda seyirci sayımızda artış var ama bu yeterli değil. Amacımız içeride oynayacağımız iki maçta taraftarlarımızın takımlarına destek vermesi. Onlara ihtiyacımız var. Oyuncularımız görevlerini biliyor ve bu yönde çalışıyor. Taraftarlarımız da destekleri ile onlara sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

Takımda eksiklerin olduğunu vurgulayan İbrahim Üzülmez, Petrucci ile Kweuke'nin sakatlığının sürdüğünü, Ümit Kurt'un sakatlık sonrasında oynama şansının zor olduğunu, Muric'in ise tedavisinin devam ettiğini ve son çalışmanın ardından oynayıp oynamayacağına karar vereceklerini kaydetti.