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Sırbistan çeyrek finale yükseldi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan, Romanya'yı 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Sırbistan çeyrek finale yükseldi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan, Romanya'yı 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Ankara
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)
Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica (Silvija Popovic, Milenkovic, Pusic, Lazovic, Aleksic)
Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales (Albu, Iancu, Tucmeanu, Ciucu, Baciu, Calota)
Setler: 25-20, 25-17, 25-23
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası #romanya #Sırbistan #voleybol
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