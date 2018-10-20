Şırnaklı çocuklar futbolda dünya çapında başarıya imza attı. İspanya'da düzenlenen "Uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası"na katılan Şırnak UYAFA futbol takımı, Danimarka'yı yenerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye madalyayla döndü.

Şırnak'tan gittiler, İspanya'da Türkiye'yi şampiyon yaptılar.



İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen "Costa Brava Futbol Turnuvası", final maçı ile sona erdi.



Turnuvaya 11 ülkeden 200 U13 düzeyinde futbol takımı katıldı. Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA takımı, final maçında Danimarka'nın Dalum takımıyla karşılaştı.



Şırnak UYAFA takımı maçı penaltılarda kazanarak şampiyonluğa imza attı.



Başarılı futbolcular, "Müthiş bir maç sergiledik. Türkiye'ye söz vermiştik. Bu kupayı Türkiye'ye armağan ediyoruz." dedi.

































