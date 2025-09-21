Sırp futbolu yasta: Eski milli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Chelsea’nin unutulmaz savunmacısı Branislav Ivanovic büyük bir acı yaşıyor. Kuzeni ve eski Sırbistan milli futbolcusu Dejan Milovanovic, 41 yaşında sahada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar
Sırp futbolu yasta: Eski milli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Kızıl Yıldız Belgrad veteranlar maçında forma giyen Dejan Milovanovic, köşe vuruşu kullanmaya hazırlandığı sırada aniden yere yığıldı. Sağlık ekipleri kalbini yeniden çalıştırmayı başarsa da, kaldırıldığı hastanede ikinci kez kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Milovanovic, Red Star Belgrade efsanelerinin PKB Korporacija ile oynadığı son karşılaşmada attığı golle dikkat çekmişti. Ancak bu maç, aynı zamanda onun son sahne aldığı karşılaşma oldu.

KIZIL YILDIZ’IN KAPTANIYDI

Futbolculuk kariyerinde Kızıl Yıldız’da kaptanlık yapan Milovanovic, üç lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam yedi kupa kazandı. 2008-09 sezonunda Lens formasıyla Fransa Ligue 2 şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Yunanistan’da Panionios, Sırbistan’da ise Vozdovac kulüplerinde forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı’nda da iki kez görev alan Milovanovic, hırslı futbolu, sahadaki mücadelesi ve futbola olan bağlılığıyla tanınıyordu.

Kızıl Yıldız kulübü, yaptığı resmi açıklamada Milovanovic’i sadece bir futbolcu olarak değil, kulübün ruhunu temsil eden bir isim olarak andı. Veteranlar Bölümü Başkanı Bosko Durovski, onun yardımsever ve neşeli kişiliğiyle hafızalarda kalacağını söyledi.

Kulübün mesajında şu ifadeler yer aldı: “Dejan en çok futbolu ve Kızıl Yıldız’ı severdi. Onun kalbinin sahada durduğu kayıtlara geçecektir.”

Fransa’dan Lens kulübü de eski oyuncusu için başsağlığı mesajı yayımlarken, veteranlar ligindeki karşılaşmalar Milovanovic’in ani ölümü nedeniyle ertelendi.

