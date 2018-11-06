Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı.



İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Jevtovic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

12. dakikada Rybalka'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu ayaklarıyla çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.

29. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Ziya Erdal'ın altı pas civarından kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.



İkinci yarı

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın pasında Hakan Arslan'ın ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

62. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolgahan Acar topu güçlükle kornere çeldi.

77. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın ceza alanına ortasında Torje'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

Mücadele, 0-0 tamamlandı.



