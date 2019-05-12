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Sivasspor 7 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Sivasspor 7 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 lig maçında da kazanamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la da golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, dün deplasmanda Göztepe ile 3-3 sona eren maçta da galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından puanını 38'e yükseltti.

Ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, sezonu sahasındaki Galatasaray maçıyla tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #Demir Grup Sivasspor
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