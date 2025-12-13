Sivasspor – Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu
Trendyol 1. Lig’de 17. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri ve iki takımın ilk 11’leri belli oldu.
Yayınlanma:
Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında oynanacak Sivasspor – Çorum FK mücadelesi, lig sıralamasını yakından ilgilendiriyor. Sivas’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki takım da sahaya ideal kadrolarıyla çıkıyor.
SİVASSPOR – ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor ile Çorum FK arasındaki mücadele 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fatih Tokail yönetecek. Yardımcı hakemler Batuhan Bıyıklı ve Orhun Aydın Duran olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, A. Appindangoye, Emirhan, Okan, Murat, Uğur, Özkan, C. Charisis, V. Ethemi, Kamil, Bekir
Çorum FK: I. Sehic, Erkan, Cemali, Caner, J. Attamah, Ferhat, Atakan, Yusuf, Pedrinho, B. Samudio, E. Eze