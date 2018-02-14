Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Oyuna iyi konsantre olmamız, geliştirdiğimiz şeyleri en üst seviyeye çıkartmamız lazım"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edecekleri Osmanlıspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta yaptıkları Kayserispor maçına değinerek, oyun anlayışlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Osmanlıspor'un iyi bir takım olduğunu dile getiren Aybaba, "Bazı takımlar zaman zaman ligde zorluk yaşıyor. O takımlardan biri de Osmanlıspor. Bizim için en zor maçlardan birisi. Oyuna iyi konsantre olmamız, geliştirdiğimiz şeyleri en üst seviyeye çıkartmamız lazım. Bu maçı kazanıp, yukarıdaki takımlardan biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aybaba, taraftarların desteğinin gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, "Kayseri'de inanılmaz bir destek vardı. Kendilerine Kayseri için teşekkür ediyor, aynı şekilde bu maçta da bizi desteklemelerini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçının 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Arouna Kone'nin cuma gününe kadar kontrollü olarak çalışacağını da aktaran Aybaba, Fildişi Sahilli oyuncunun son durumuna maç günü bakacaklarını kaydetti.



Antrenman

Sivasspor, ligin 22. haftasında evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların top kapma çalışması yaptığı idman, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.