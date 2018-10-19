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Sivasspor'da hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, rakibi karşısında galibiyete odaklandı.

Ligde geride kalan 8 haftada topladığı 9 puanla 12'nci sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 8 puanla 15'nci sırada bulunan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Puan cetvelinde üst sıralara yükselme adına her iki takım açısından büyük önem taşıyan karşılaşmaya taraftarların ilgi göstermesi bekleniyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. 

Kırmızı-beyazlılarda 3 sakat, 1 cezalı 

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda yarınki karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor #spor toto süper lig #fenerbahçe
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