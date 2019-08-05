Sözlü anlaşma sağlandı
Sözlü anlaşma sağlandı
Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı
Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı
Hindistan'dan flaş hamle
Hindistan'dan flaş hamle
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Sivasspor'da transfer

Demir Grup Sivasspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i kadrosuna kattı.

Sivasspor'da transfer

Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, iki yıldır yakından takip ettiği Partizan'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Djerlek, Sivas'a gelerek takımla çalışmalara katıldı.

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki futbolcu, OFK Belgrad altyapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek, Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösteriliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.