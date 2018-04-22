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Sivasspor'da yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da sevinç yaşanıyor.

Sivasspor'da yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da yüzler gülüyor.

Trabzonspor galibiyetiyle ligdeki puanını 44'e yükselten Demir Grup Sivasspor'da deplasmanda alınan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor.

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan asbaşkan Faruk Taşseten, "Güzel ve zevkli bir karşılaşma oldu. İzleyenlere futbol ziyafeti sunduğumuzu düşünüyorum. Anadolu derbisini kazanmak istiyorduk.
Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii bu Trabzon deplasmanı, Anadolu derbisi olunca galibiyet daha anlamlı oluyor." dedi. 

Taşseten, "Bembeyaz formamızla sahaya çıktık, alnımızın teriyle kazandık. Bu galibiyeti ve aldığımız 3 puanı bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza, 10 milyon tertemiz yürekli Yiğido'ya armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor #spor #toto #futbol #demir grup
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