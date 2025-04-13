Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Sivasspor, kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Karşılaşma, 15 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan VAR kadrosu da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR), Markus Schmidt olacak.

Schmidt'e, Asistan VAR (AVAR) görevinde ise Onur Özütporak eşlik edecek.