Sivasspor, kabustan uyandı! 5 maç sonra gelen zafer

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Sivasspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ligde uzun süredir beklediği galibiyete ulaştı. Son olarak 21. haftada Kayserispor’u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetin ardından çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü görememişti.

Sivas temsilcisi, bu süreçte:

22. haftada Eyüpspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

23. haftada sahasında Beşiktaş’a 2-0 yenildi.

24. haftada Gaziantep FK deplasmanında 2-1’lik skorla sahadan puansız ayrıldı.

25. haftada Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

26. haftada Başakşehir’e 1-0 kaybederek galibiyet hasretini sürdürdü.

Ancak 27. haftada Göztepe karşısında alınan 3-1'lik zafer, Sivasspor’un üzerindeki kara bulutları dağıttı.

RIZA ÇALIMBAY ETKİSİ HİSSEDİLDİ

Kötü sonuçların ardından geçen hafta teknik direktör değişikliğine giden Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yollarını ayırarak takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirdi. Daha önce Sivasspor’da önemli başarılar yaşayan tecrübeli teknik adam, yeniden takımın başına geçtiği ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00’da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.