"(Yeni Malatyaspor maçı) İyi oyunculardan kurulu disiplinli bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Bizim de son haftalarda yükselen performansımız var, inşallah bunu da Malatyaspor maçında gösteririz"

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor takımı, kara yoluyla Malatya'ya gitti.

Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, öğleden sonra kulüp tesislerinde toplanarak kara yoluyla Malatya'ya hareket etti. Sivasspor'un kafilesinde yeni transfer Brezilyalı forvet Robinho da yer aldı.

Yeni Malatya Stadı'nda 28 Ocak Pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı, saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.



"Galibiyet için gidiyoruz"

Takım kaptanı Ziya Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakipleri Evkur Yeni Malatyaspor'un disiplinli oynayan bir takım olduğunu söyledi.

Ziya, Malatyaspor'un özellikle evinde iyi oynadığını belirterek, "Son olarak da Galatasaray'ı yendiler. İyi oyunculardan kurulu disiplinli bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Bizim de son haftalarda yükselen performansımız var, inşallah bunu da Malatyaspor maçında gösteririz." diye konuştu.

Karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini vurgulayan Ziya, "Malatya'ya kesinlikle galibiyet için gidiyoruz." ifadesini kullandı.