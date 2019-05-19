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Sivasspor, MKE Ankaragücü deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. 

Sivasspor, MKE Ankaragücü deplasmanında

Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden ve bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 maçta kazanamayan kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak. 

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 38 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alırken, başkent ekibi ise 37 puanla 14. sırada bulunuyor. 

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Paul Papp, Delvin N'Dinga ve Ziya Erdal ise sarı kart ceza sınırında. 

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor #MKE Ankaragücü
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