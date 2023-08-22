Sivasspor, Rey Manaj'ı transfer etti

Sivas'a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

SİVASSPOR, REY MANAJ'I TRANSFER ETTİ

24 Şubat 1997’de Arnavutluk'un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria altyapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford'da görev yaptı.

Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj, 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti.