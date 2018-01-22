banner961
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
"Türkiye'nin meşru hakkını takdir ediyor ve tanıyoruz"

Sivasspor Robinho ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor ile prensipte anlaşan Brezilyalı futbolcu Robinho, imzalanacak sözleşme için yarın Sivas'a gelecek.

Sivasspor Robinho ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Robinho ile prensipte anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Robinho ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas'ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Robinho ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyleyerek, "Transfer camiamıza hayırlı olsun.

Ünlü futbolcu yarın Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak." diye konuştu.

Kariyerinde Avrupa'da Real Madrid, Manchester City ve Milan formaları giyen Robinho, son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da görev yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Demir Grup Sivasspor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.