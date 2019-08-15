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Sivasspor Volkan Eğri ve Furkan Sağman ile resmi sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, genç futbolcular Volkan Eğri ve Furkan Sağman ile resmi sözleşme imzaladı.

Sivasspor Volkan Eğri ve Furkan Sağman ile resmi sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, genç futbolcular Volkan Eğri ve Furkan Sağman ile resmi sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki Almanya doğumlu sol açık Volkan Eğri ve 19 yaşındaki Almanya doğumlu sağ bek Furkan Sağman ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni sezonda Volkan 52, Furkan ise 23 numaralı formayı giyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor
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