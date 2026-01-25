Sivasspor–Amedspor maçı hangi kanalda? Sivasspor–Amedspor maçı canlı izle
TFF 1. Lig’de haftanın en kritik karşılaşmasında Sivasspor ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi futbolseverler maçın saatini ve yayın bilgisini merak ediyor.
TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmalardan biri bugün Sivas’ta oynanacak. Sivasspor, sahasında Amedspor’u konuk edecek. Mücadele öncesinde her iki takım da zirve hesapları yapıyor.
Ligde haftaya lider başlayan Amedspor, Erzurum FK’nın Pendikspor deplasmanında aldığı galibiyetin ardından averajla ikinci sıraya geriledi.
42 puanı bulunan iki ekipten Erzurum FK’nın 22, Amedspor’un ise 21 maçı bulunuyor. Bugünkü karşılaşmayla birlikte maç sayıları eşitlenecek.
SİVASSPOR – AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile Amedspor arasındaki mücadele:
Tarih: Bugün
Saat: 16.00
Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu
Yayın: TRT Spor (şifresiz)
Ayrıca beIN Sports ekranlarından da canlı yayınlanacak