Sivasspor–Amedspor maçı hangi kanalda? Sivasspor–Amedspor maçı canlı izle

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmalardan biri bugün Sivas’ta oynanacak. Sivasspor, sahasında Amedspor’u konuk edecek. Mücadele öncesinde her iki takım da zirve hesapları yapıyor.

Ligde haftaya lider başlayan Amedspor, Erzurum FK’nın Pendikspor deplasmanında aldığı galibiyetin ardından averajla ikinci sıraya geriledi.

42 puanı bulunan iki ekipten Erzurum FK’nın 22, Amedspor’un ise 21 maçı bulunuyor. Bugünkü karşılaşmayla birlikte maç sayıları eşitlenecek.

SİVASSPOR – AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Amedspor arasındaki mücadele:

Tarih: Bugün

Saat: 16.00

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Yayın: TRT Spor (şifresiz)

Ayrıca beIN Sports ekranlarından da canlı yayınlanacak

