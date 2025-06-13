Sivasspor’da kritik karar: Olağanüstü Genel Kurul 28 Haziran’da toplanıyor

Sivasspor Kulübü, kulüp yönetimiyle ilgili gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü genel kurul kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, genel kurul toplantısı 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Açıklamada, "İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 5 Temmuz Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Delegelere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.