Sivasspor’da kritik karar: Olağanüstü Genel Kurul 28 Haziran’da toplanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüpte önemli kararların alınmasının beklendiği toplantı 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 5 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivasspor’da kritik karar: Olağanüstü Genel Kurul 28 Haziran’da toplanıyor
Yayınlanma:

Sivasspor Kulübü, kulüp yönetimiyle ilgili gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü genel kurul kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, genel kurul toplantısı 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Açıklamada, "İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 5 Temmuz Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Delegelere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’da transfer fırtınası: Sane sonrası yıldız yağmuru başlıyor!Galatasaray’da transfer fırtınası: Sane sonrası yıldız yağmuru başlıyor!Spor
Ankara’da nefes kesen operasyon: Aranan 607 kişi yakalandı!Ankara’da nefes kesen operasyon: Aranan 607 kişi yakalandı!Gündem
sivasspor
Günün Manşetleri
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı
İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış
Sanal kumar çetelerine darbe
İsrail'den İran'a terör saldırısı
Kamu işçileri için zam masası kuruluyor
Gazze’de can kaybı 55 bini geçti
Kene can almaya devam ediyor
Konya’da okulda silahlı saldırı
ABD’den tahliye kararı, bölge alarma geçti
Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan’da yakalandı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıta bir zam daha! Akaryakıta bir zam daha!
BİM raflarında teknoloji sürprizi BİM raflarında teknoloji sürprizi
Galatasaray’da transfer fırtınası Galatasaray’da transfer fırtınası
İsrail'den İran'a terör saldırısı İsrail'den İran'a terör saldırısı