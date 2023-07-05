Sivasspor'dan Emrah Başsan hamlesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.

Sivasspor'dan Emrah Başsan hamlesi
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Deneyimli futbolcu, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emrah Başsan, geçen sezon Yukatel Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymiş, 3 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # sivasspor # Emrah Başsan
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Vücuttaki tüm tüylerin kökünü kazıyor!
2 Barcelona mı Real Madrid mi?
3 40.000 yıl önce Filipinler'de
4 AK Parti'de 7 il başkanı değişti
5 Akciğerleri tertemiz eden lezzet!