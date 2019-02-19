Kırmızı-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı savunma oyuncusu Fatih Aksoy, A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor. Fatih Aksoy “A Milli Takım'a faydalı bir oyuncu olmak, ülkemi, bayrağımı Avrupa'da temsil etmek istiyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, A Milli Takım formasını giymek istediğini belirtti.



Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Fatih, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor'a transfer olarak çok doğru bir karar verdiğinin farkında olduğunu söyledi.



Bazı takımlardan transfer teklifi aldığını ancak tercihini Sivasspor'dan yana kullandığını aktaran Fatih, kırmızı-beyazlı ekipte daha fazla forma şansı bularak faydalı bir oyuncu olmak istediğini ifade etti.



Takıma kısa sürede uyum sağladığını dile getiren Fatih, "Takımımızda Türk oyuncuların sayısının fazla olması benim için bir avantaj. Yabancı oyuncu arkadaşlarım da çok sıcak kanlı. Çok güzel bir ortamımız var ve ligdeki durumumuz da fena değil. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ligde bu hafta istemediğimiz şekilde kötü bir mağlubiyet aldık. İnşallah bunu Antalyaspor maçıyla telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.



Kırmızı-beyazlı ekibin Erzurumspor maçı öncesinde üç maçta 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladığını anımsatan Fatih, şunları kaydetti:



"İyi puan aldık ve puan cetvelinde yukarıyı yakaladık. Bu haftada kazansaydık 34 puan bandını yakalamış olacaktık. Ama ligde bazen böyle kazalar olabiliyor, istenmeyen yenilgiler. Bundan sonra herkesin çok zor maçları var. Hem düşme hattı hem şampiyonluk yarışı birbirine çok yakın geçiyor. Onun için bunu telafi edeceğimizi ve Avrupa Ligi için sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorum."



Kısa ve uzun periyotta çok büyük hedefleri olan bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Fatih, "İnşallah ilk hedefim Sivasspor'da formayı alıp ilk 11'de daha çok oynamak. Sivasspor ile 1,5 yıllık bir sözleşmem var, takımıma çok faydalı olmak istiyorum. Sonrasında ise Beşiktaş'ta oynamak ve orada şampiyonluklar yaşamak hedefim var. Uzun vadede ise A Milli Takım'a faydalı bir oyuncu olmak, ülkemi, bayrağımı Avrupa'da temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Kırmızı-beyazlı ekibin ligde hafta sonu Antalyaspor ile evinde karşılaşacağını anımsatan Fatih, bu karşılaşmayı kazanarak puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



ANTRENMAN



Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.



Hafif sakatlığı bulunan golcü oyuncu Arouna Kone ise takımdan ayrı salonda çalıştı.