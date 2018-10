Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna ve bazı futbolcular, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sivas Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Seyfebeli mevkisinde bulunan barınağa gelen Tamer Tuna ve futbolcular, burada bir süre hayvanları sevdi. Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barınağı ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Her insanın bir duygu taşıdığını vurgulayan Tuna, "Hayvanların sahiplenilmesi konusunda elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Buradaki barınağı görünce gerçekten gurur duyduk, Sivas Belediyesi gerçekten olağanüstü bir iş yapmış. Buradaki hayvanları koruma altına almış ve her türlü olanağı sağlamış." dedi.



Her ailenin en az bir hayvana sahip olması gerektiğine dikkati çeken Tuna, vatandaşları barınaktaki hayvanları sahiplenmeye davet etti.



Futbolculardan Arouna Kone de hayvanların doğanın bir parçası olduğunu dile getirerek, "Biz bu doğaya sahip çıkmalıyız. Bu hayvanların suçu nedir? Herkes gelsin, barınaktaki bir köpeği sahiplensin." diye konuştu.



Kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Ziya Erdal da barınaktaki hayvanların sahiplenilerek buradaki sayının azalmasını temenni etti.



Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu da etkinliğe katılan Tamer Tuna ve futbolculara teşekkür etti.



Programa, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, futbolculardan Paul Papp, Emre Kılınç ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri de katıldı.