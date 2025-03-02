Sivas’ta amatör maça helikopter molası! Maç devam ederken sahaya indi

Sivas 1. Amatör Küme’de mücadele eden Zaraspor FK ile Şarkışla Belediye Spor arasındaki karşılaşmaya ambulans helikopter sürprizi damga vurdu. Mücadelenin 23. dakikasında orta hakem aniden oyunu durdurdu ve futbolcular sahanın kenarına yönlendirildi.

O sırada tribündeki taraftarlar maçın iptal edildiğini düşünürken, sahaya hızla bir ambulans helikopterin iniş yaptığı görüldü. Mide kanaması geçiren bir hastayı almak için gelen helikopter, kısa sürede hastayı alarak yeniden havalandı.

Yaklaşık 7 dakika süren aranın ardından hakem oyunun yeniden başlamasına karar verdi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.