Siyah-beyazlılarda teknik direktör çıkmazı: İşte masadaki son aday!

Yeni sezon öncesi teknik direktör koltuğunu sağlama almak isteyen Beşiktaş'ta işler beklendiği gibi gitmiyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını bir an önce netleştirmek adına hararetli bir operasyon yürüten siyah-beyazlı yönetim, Avrupa seferinden peş peşe gelen olumsuz haberlerle sarsıldı.

Futbol direktörü Önder Özen'in görüşmelerde bulunduğu birçok ismin kulüpleriyle devam etme kararı alması Beşiktaş'ı büyük bir çıkmaza sürükledi. Masadaki adayların birer birer elenmesinin ardından, siyah-beyazlıların gündemine öyle bir isim dahil oldu ki taraftarları şimdiden büyük bir merak sardı.

Bir an önce teknik direktör sorununu çözüp, gelecek sezonun planlamasına yönelik çalışmalarına hız vermek isteyen Beşiktaş, şu ana kadar girişimlerinden sonuç alamadı. Futbol direktörü Önder Özen, önceki gün Portekiz'e giderek Filipe Luis için görüşmelerde bulundu. Ancak Brezilyalı hoca, Ligue 1 ekibi Monaco ile anlaştı.

ÖNDER ÖZEN İSTANBUL'A ELİ BOŞ DÖNDÜ

Nuno Espirito Santo'nun da West Ham United ile yola devam edeceğinin açıklanmasının ardından Önder Özen, İstanbul'a eli boş döndü. Beşiktaş'ı geri çeviren bir başka isim ise Razvan Lucescu oldu. Rumen hoca, PAOK'la derin bağlarının olduğunu belirterek siyah-beyazlıların teklifini reddetti.

Dino Toppmöller adaylar arasındaki yerini koruyor olsa da 45 yaşındaki teknik adama Bundesliga'dan teklif gelmesi, Kartal'ın işini zorlaştırdı.

YENİ ADAY: CARLOS VİCENS GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş, Braga'nın hocası Carlos Vicens'i gündemine dahil etti.

Uzun yıllar Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen Carlos Vicens, bu sezon Braga'yı lig dördüncüsü yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı. 43 yaşındaki Carlos Vicens, Braga'da 61 maçta 34 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Carlos Vicens, Braga'da sezonu 1.92 puan ortalaması ile kapattı.

YERLİ ADAY: NURİ ŞAHİN

Yerli adayların başında Başakşehir'le başarılı bir sezonu geride bırakan genç çalıştırıcı Nuri Şahin geliyor. Şahin, 2024-2025 sezonunda efsanesi olduğu Borussia Dortmund'ta beklentilerin altında kalmasına rağmen bu sezon Başakhşehir'in başında çıktığı 35 müsabakada 1.74 puan ortalaması yakaladı. 

