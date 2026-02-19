Skriniar Nottingham Forest maçını tamamlayamadı: 4 hafta sahalardan uzak kalabilir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest karşılaşmasını tamamlamadan savunmada kritik bir kayıp yaşadı. Maçın 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar, kısa süreli müdahalenin ardından 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı.

Karşılaşma sonrası yapılan ilk kontrollerde Slovak stoperin sağ kasığında sakatlık bulguları olduğu aktarıldı. Kulüp doktorlarının ilk değerlendirmesinde Skriniar’ın sahalardan uzak kalma süresinin 4 haftayı bulabileceği ihtimali teknik ekibe iletildi.

MR SONRASI NETLEŞECEK

Skriniar’ın sakatlığının derecesi ve tedavi planı, cuma günü çekilecek MR’ın ardından kesinlik kazanacak. Bu sonuçla birlikte oyuncunun rövanş ve lig programındaki kritik maçlara yetişip yetişemeyeceği de netleşecek.

HANGİ MAÇLAR RİSKTE?

İlk raporda konuşulan “4 hafta” senaryosu gerçekleşirse Skriniar’ın Süper Lig ve kupa takviminde birden fazla karşılaşmayı kaçırma ihtimali bulunuyor. Haberde yer alan olası maç listesinde Kasımpaşa, Nottingham Forest rövanşı, Antalyaspor deplasmanı, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK deplasmanı, Samsunspor, Karagümrük deplasmanı ve yeniden Gaziantep FK karşılaşması öne çıkıyor.