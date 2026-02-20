Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptanı Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak savunma oyuncusu taraftarlara mesaj gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Yapılan kontrollerde Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Slovak savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi. Skriniar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım.”

Fenerbahçe’de kaptanın sahalara dönüş sürecine ilişkin takibin devam ettiği öğrenildi.

Milan Skriniar fenerbahçe sakatlık
