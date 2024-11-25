Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag ise Çekya liginde 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 41 puanla 1. sırada yer alan Slavia Prag, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Ludogorets'i 2-0 yenerken ikinci maçında sahasında Ajax ile 1-1 berabere kalmıştı. Slavia Prag, üçüncü ve dördüncü maçında ise sırasıyla deplasmanlarda Athletic Bilbao ve Frankfurt'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. 4 puanı bulunan Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde 23. sırada yer alıyor.