Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçında Çekya'da Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Slavia Prag - Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki beşinci maçında Çekya'da Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında Twente ve üçüncü maçında Manchester United 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Fenerbahçe, dördüncü maçında ise deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 5 puanla 21. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag ise Çekya liginde 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 41 puanla 1. sırada yer alan Slavia Prag, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.
Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Ludogorets'i 2-0 yenerken ikinci maçında sahasında Ajax ile 1-1 berabere kalmıştı. Slavia Prag, üçüncü ve dördüncü maçında ise sırasıyla deplasmanlarda Athletic Bilbao ve Frankfurt'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. 4 puanı bulunan Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde 23. sırada yer alıyor.
SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Fortuna Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Slavia Prag - Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.