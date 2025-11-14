Slovakya-Kuzey İrlanda maçı bu akşam! Yayın bilgileri belli oldu

Avrupa DK Elemeleri A Grubu'nun 9. haftası, play-off yarışını belirleyecek bir "6 puanlık" maça sahne oluyor! 9 puanla 2. sırada yer alan Slovakya, 6 puanlı en yakın takipçisi Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor.

Grupta kaderi belirleyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Slovakya - Kuzey İrlanda maçı, Košická futbalová aréna'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Doğancan Aydemir üstlenirken, Rumen hakem I. Kovacs düdük çalacak. VAR koltuğunda ise C. Popa oturacak.

Maç öncesi A Grubu'nda 9 puanlı Almanya liderlik için avantajlı. Asıl savaş, 9 puanlı Slovakya ile 6 puanlı Kuzey İrlanda arasındaki ikincilik (play-off) koltuğu için yaşanıyor. Kuzey İrlanda'nın gruptaki iddiasını sürdürebilmesi için bu deplasmandan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyor. Slovakya'nın bir galibiyeti ise play-off biletini büyük ölçüde garantilemesi anlamına gelecek. İki takımın da son 5 maçlık form durumları 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle aynı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

Slovakya (4-3-3): M. Dúbravka; N. Gyömbér, M. Škriniar, A. Obert, D. Hancko; M. Bero, S. Lobotka, T. Rigo; I. Schranz, D. Strelec, L. Sauer.

Kuzey İrlanda (3-5-2): B. Peacock-Farrell; T. Hume, D. Ballard, P. McNair; C. Bradley, G. Saville, J. McDonnell, I. Price, J. Devenny; J. Reid, C. Marshall.

