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Slovan Bratislava deplasmanda mağlup

Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Slovan Bratislava, ligde Dunajska Streda'ya 5-2 yenildi

Slovan Bratislava deplasmanda mağlup

Slovakya Süper Lig takımı Slovan Bratislava, lig maçında Dunajska Streda'ya deplasmanda 5-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile K Grubu'nda yer alan Slovan Bratislava, lig mücadelesinde Dunajska Streda ile karşılaştı.

Slovan Bratislava, 18. dakikada Andraz Sporar'ın attığı golle öne geçse de, Dunajska Streda Eric Davis'in 35. dakika, Krisztopher Vida'nın 45. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Dunajska Streda'da Eric Ramirez 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Golden 2 dakika sonra Slovan Bratislava Myenty Abena ile cevap verse de, 68. dakikada Andre Fabre, 75. dakikada Eric Ramirez ağları sarstı ve maç 5-2 bitti.

Bu sonuçla Slovan Bratislava 16 puanda kalarak ikinciliğini sürdürürken, Dunajska Streda puanını 13'e çıkarak üçüncülüğe yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi #Slovan Bratislava #beşiktaş
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