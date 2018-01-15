Palandöken Kayak Merkezi'nde 18-21 Ocak'ta 22 ülkeden 186 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyona için hazırlıklar devam ediyor

Erzurum'da 18-21 Ocak'ta düzenlenecek Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklar sürüyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'un dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacağı belirtildi.



Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası için 22 ülkeden 186 sporcunun Erzurum'a geleceği ifade edilen açıklamada, organizasyonun düzenleneceği Palandöken Kayak Merkezi'nde pist yapım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.



Pistlerin hazırlanmasında, yabancı ülkelerden 15, Türkiye Kayak Federasyonundan da 65 kişilik ekibin çalıştığı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Erzurum artık kış ve buz sporlarında dünyanın aranılan organizasyon merkezlerinden biri olmuştur." ifadesini kullandı.



Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası organizasyonunda, 18 Ocak'ta resmi antrenmanlar, 19 Ocak'ta elemeler, 20 Ocak'ta final mücadelesi, 21 Ocak'ta da takım yarışları yapılacak.